Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клещи попили крови у 564 волгоградцев

Несмотря на прохладную весну, жители Волгоградской области ощущают на себе активность клещей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала года в медучреждения по поводу укусов клещами обратились 546 человек, среди них — 211 детей. Всего за последнюю неделю зарегистрировано 134 обращений.

При этом, как ранее сообщалось, в регионе в этом году уже зафиксирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, которым можно заразиться от этих насекомых.

Эпидемиологи напоминаю, что, если в течение двух недель после укуса клеща поднимается температура, а на месте присасывания образуется красное пятно, надо сразу обращаться к врачам.