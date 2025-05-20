Клещи попили крови у 564 волгоградцев

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала года в медучреждения по поводу укусов клещами обратились 546 человек, среди них — 211 детей. Всего за последнюю неделю зарегистрировано 134 обращений.
При этом, как ранее сообщалось, в регионе в этом году уже зафиксирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, которым можно заразиться от этих насекомых.
Эпидемиологи напоминаю, что, если в течение двух недель после укуса клеща поднимается температура, а на месте присасывания образуется красное пятно, надо сразу обращаться к врачам.