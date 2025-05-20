Гоцанюк: в Крыму более 20% людей ведут здоровый образ жизни

Гоцанюк рассказал, что по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Крыму открыли два новых центра здоровья. Один из них работает на базе Керченской больницы № 1. Другой центр появился на базе Феодосийского медицинского центра. Как пояснил председатель Совмина, в этих учреждениях специалисты предлагают индивидуальные рекомендации по правильному питанию, а также психологическую помощь и поддержку в отказе от вредных привычек. На оснащение центров в 2025 году выделили 44,7 млн рублей.