Мошенники «разводят» школьников РТ на «порталах ЕГЭ»

Он отметил, что мошенники активно используют этот стрессовый период для выпускников и их родителей, убеждая их пройти регистрацию на «специальном сайте» для получения кода из СМС, необходимого для доступа к платформе Госуслуги. Схема работает следующим образом: мошенники звонят школьникам и их родителям, представляясь сотрудниками министерства просвещения или экзаменационных комиссий. Они утверждают, что необходимо срочно зарегистрироваться на специализированном портале для сдачи ЕГЭ, и просят сообщить код из СМС для авторизации.