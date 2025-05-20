Мошенники «разводят» школьников РТ на «порталах ЕГЭ»

Мошенники используют поддельный портал для сдачи ЕГЭ для обмана школьников и родителей. Об этом рассказал министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин в своем ТГ-канале.
Он отметил, что мошенники активно используют этот стрессовый период для выпускников и их родителей, убеждая их пройти регистрацию на «специальном сайте» для получения кода из СМС, необходимого для доступа к платформе Госуслуги. Схема работает следующим образом: мошенники звонят школьникам и их родителям, представляясь сотрудниками министерства просвещения или экзаменационных комиссий. Они утверждают, что необходимо срочно зарегистрироваться на специализированном портале для сдачи ЕГЭ, и просят сообщить код из СМС для авторизации.
Айрат Хайруллин также подчеркнул, что работники государственных учреждений никогда не запрашивают коды из СМС по телефону, так как все регистрации, касающиеся экзаменов, проходят через школы с участием родителей или законных представителей. В случае получения подобного звонка, рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться в школу или департамент образования для проверки информации.