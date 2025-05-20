В СК РФ проверят информацию о незаконной свалке в поселке Ростовской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести срочную проверку информации о незаконной свалке в поселке Саловский. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 20 мая.
По данным из телеграм-каналов, вблизи поселка годами функционирует несанкционированный полигон органических отходов, на свалке регулярно происходят возгорания, а местные жители страдают от едкого запаха. Многочисленные жалобы населения оставались без ответа.
Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК провести проверку. Необходимо установить все обстоятельства нарушения. По итогам будет подготовлен подробный доклад. Ситуация взята на контроль центральным аппаратом СК.
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