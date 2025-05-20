Схему движения 50-го автобуса в Самаре временно изменили из-за дорожных работ

В городском Дептрансе рассказали, как скорректировали маршрут.
Из-за дорожных работ в Самаре изменили схему движения 50-го автобуса в направлении улицы Арцыбушевской. Машины будут объезжать по Ульяновской и Агибалова в сторону остановки «Железнодорожный вокзал».
Также по Спортивной и Ульяновской до остановки «Улица Батайская», уточнили в ведомстве.
До этого в региональном центре меняли схему движение автобусов по Георгия Димитрова. Там планировали привести в порядок инженерные коммуникации — трубы диаметром 700 миллиметров.
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