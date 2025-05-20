В Красноярск не пустили зараженные импортные овощи

В Красноярский край из Казахстана поступили партии капусты и лука, зараженные опасным вредителем. Об этом сообщает «НИА-Красноярск».
Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщило об обнаружении западного цветочного трипса в овощной продукции, импортированной из соседней республики. Вредитель был выявлен в двух партиях белокочанной капусты общим весом 40 тонн и в 20 тоннах репчатого лука.
Факт заражения подтвердили эксперты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в результате проведенной карантинной экспертизы. Импортерам зараженных партий овощей направлены предписания о необходимости принятия мер для предотвращения дальнейшего распространения вредоносного организма.