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В Красноярск не пустили зараженные импортные овощи

В Красноярский край из Казахстана поступили партии капусты и лука, зараженные опасным вредителем. Об этом сообщает «НИА-Красноярск».

В Красноярский край из Казахстана поступили партии капусты и лука, зараженные опасным вредителем. Об этом сообщает «НИА-Красноярск».

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщило об обнаружении западного цветочного трипса в овощной продукции, импортированной из соседней республики. Вредитель был выявлен в двух партиях белокочанной капусты общим весом 40 тонн и в 20 тоннах репчатого лука.

Факт заражения подтвердили эксперты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в результате проведенной карантинной экспертизы. Импортерам зараженных партий овощей направлены предписания о необходимости принятия мер для предотвращения дальнейшего распространения вредоносного организма.