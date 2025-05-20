В Красноярск не пустили зараженные импортные овощи

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщило об обнаружении западного цветочного трипса в овощной продукции, импортированной из соседней республики. Вредитель был выявлен в двух партиях белокочанной капусты общим весом 40 тонн и в 20 тоннах репчатого лука.