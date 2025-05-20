Собянин: московские археологи проведут исследования более 200 площадок

Центральная часть Москвы, как и многие другие городские территории, является богатейшим источником знаний о прошлом столицы и страны. Об этом написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что перед началом земляных работ изучается археологический потенциал территории. При необходимости археологи проводят раскопки.
«Только начиная с 2010 года столичными археологами было обнаружено более 120 тысяч индивидуальных находок. Самые древние датируются XII-XIII веками, то есть являются ровесниками нашего города. В прошлом году археологические работы проводились более чем на 200 площадках общей площадью 15,4 тыс. кв. метров — это вдвое больше, чем в 2023-м. Раскопки принесли рекордное количество находок — более 13 тысяч индивидуальных предметов», — пояснил градоначальник.
В новом сезоне археологам предстоит обследовать более 200 площадок в районах Таганский, Басманный, Пресненский, Замоскворечье, Краснопахорский, Хамовники, Бекасово и Щербинка. Общая площадь раскопок достигнет 5 тыс. кв. метров.
Продолжатся начатые в прошлом году археологические работы в Китайгородском проезде и на Яузской улице. Также раскопки ведутся в Малом Кисловском переулке, Бауманской улице, Пыжевском переулке, Лужнецком проезде, Никольской улице, Полянке, Большой Ордынке и Большой Никитской.
Раскопки проводятся даже зимой. Не дают грунту промерзать специальные тепляки. В 2025 году уже найдено более 4,3 тыс. артефактов. Большая часть из них — осколки керамики и стекла, однако есть и индивидуальные находки. Так, например, на территории Чижевского подворья на Никольской улице археологами найден красный рамочный изразец XVI века со сложным витиеватым орнаментом.
На Шлюзовой набережной обнаружили керамические кондитерские формы XIX века — это шишки, цветы и бантики. Использовали их, скорее всего, для изготовления печенья или конфет.
На Чижевском подворье найдено керамическое поливное блюдо XVI века, изготовленное в Турции. Оно украшено растительным орнаментом и букетом синих цветов.
В Романовом переулке на глубине четырех метров нашли колокола цветного металла. Они относятся к второй половине XVI — началу XVII века. Вероятно, колокола спрятали либо перед нашествием хана Девлет-Гирея на Москву в 1571 году, либо перед польской интервенцией 1609 года.
Собянин отметил, что все находки будут отреставрированы и переданы в Музейный фонд РФ.
Ранее Собянин рассказал о работе крупнейшего в России перинатального центра.