Собянин: московские археологи проведут исследования более 200 площадок

«Только начиная с 2010 года столичными археологами было обнаружено более 120 тысяч индивидуальных находок. Самые древние датируются XII-XIII веками, то есть являются ровесниками нашего города. В прошлом году археологические работы проводились более чем на 200 площадках общей площадью 15,4 тыс. кв. метров — это вдвое больше, чем в 2023-м. Раскопки принесли рекордное количество находок — более 13 тысяч индивидуальных предметов», — пояснил градоначальник.