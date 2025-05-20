Ефимов: в апреле завершено строительство шести ЖК по программе реновации

Министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новые жилые комплексы расположены в пяти районах столицы. В районе Люблино находятся два ЖК с 600 квартирами. По одной новостройке возведено в районах Выхино-Жулебино, Северное Тушино, Черемушки и Северное Медведково, где в общей сложности оборудовано более 1,5 тысячи квартир с улучшенной отделкой. Все жилые комплексы проектировались с учетом принципов безбарьерной среды: широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне без высоких ступенек.