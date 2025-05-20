Ефимов: в апреле завершено строительство шести ЖК по программе реновации

В апреле 2025 года в четырех округах Москвы завершилось строительство шести новых жилых комплексов в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Юго-Восточном административном округе появилось три новостройки, по одной возвели на северо-западе, юго-западе и северо-востоке. Общая площадь всех новостроек превышает 240 тысяч квадратных метров. В них суммарно оборудовано свыше 2,1 тысячи квартир», — отметил заммэра.
Придомовые территории новостроек благоустраиваются комплексно: здесь высаживаются деревья и кустарники, создаются газоны и цветники, а также устанавливаются детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием и зоны отдыха. Для обеспечения безопасности и комфорта жителей устанавливаются камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.
Министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новые жилые комплексы расположены в пяти районах столицы. В районе Люблино находятся два ЖК с 600 квартирами. По одной новостройке возведено в районах Выхино-Жулебино, Северное Тушино, Черемушки и Северное Медведково, где в общей сложности оборудовано более 1,5 тысячи квартир с улучшенной отделкой. Все жилые комплексы проектировались с учетом принципов безбарьерной среды: широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне без высоких ступенек.
Контроль за строительством домов по программе реновации осуществлялся Мосгосстройнадзором. Инспекторы комитета провели более 80 контрольных мероприятий на шести объектах. Специалисты подведомственного Центра экспертиз проводили инструментальный контроль качества выполненных работ и материалов. В апреле, по результатам проверок, комитет оформил заключения о соответствии построенных домов проектной документации, после чего застройщики получили разрешения на ввод в эксплуатацию.
Ранее Владимир Ефимов сообщил о завершении строительства семи жилых комплексов в марте 2025 года в рамках программы реновации. На прилегающих территориях были созданы 17 детских и спортивных площадок. В пяти округах города завершено строительство указанных жилых комплексов, и их территории были благоустроены: установлены девять детских и восемь спортивных площадок. В целом по программе реновации планируется благоустроить около двух тысяч гектаров придомовых территорий.
Кроме того, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Сергей Собянин ранее поручил удвоить темпы реализации программы реновации.