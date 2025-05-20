В Китае объяснили, что мешает США быть посредником в переговорах России и Украины

Хозяин Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности выхода Вашингтона из процесса урегулирования украинского конфликта. Американский лидер считает, что это может случиться, если США не заметят видимого прогресса. В ночь на 20 мая Дональд Трамп вновь вернулся к своему предупреждению и рассказал журналистам о существовании некой «красной линии».