В Китае объяснили, что мешает США быть посредником в переговорах России и Украины

Соединенные Штаты Америки хотят стать посредником в переговорах между Россией и Украиной и в обсуждении прекращения огня, но такие посреднические методы у Вашингтона ограничены. Об этом со ссылкой экспертов сообщает китайское издание Global Times.
Собеседники журналистов связывают посреднические устремления Вашингтона с выполнением предвыборных обещаний нынешней администрации США. Но переговоры осложнят противоречивые интересы разных сторон.
При этом, Штаты не хотят усиливать антироссийские санкции в отличие от Европы, и значит, методы посредничества у США сильно ограничены.
Говоря же о прошедшем разговоре Путина и Трампа, эксперты газеты уверены, что США, сосредоточенные на идее прекращения огня, проверяли позицию России по вопросу регионов.
Ранее сообщалось, что европейских лидеров ошеломили детали беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Глава Белого дома заявил о намерении сохранить роль посредника между Киевом и Москвой, которые теперь будут вести исключительно прямые переговоры.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности выхода Вашингтона из процесса урегулирования украинского конфликта. Американский лидер считает, что это может случиться, если США не заметят видимого прогресса. В ночь на 20 мая Дональд Трамп вновь вернулся к своему предупреждению и рассказал журналистам о существовании некой «красной линии».