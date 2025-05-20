В казанских дворах появится более 700 новых «желтых сеток»

«Использование вторсырья при изготовлении контейнеров помогает снизить нагрузку на окружающую среду. Мы отдали свои же изношенные контейнеры для ТБО на производство новых для РСО. Новые контейнеры значительно прочнее и служат дольше, что делает их более выгодным решением в долгосрочной перспективе. Благодаря меньшему весу их проще перемещать и обслуживать. Контейнеры выглядят современно и аккуратно», — отмечает сервисная служба УК ПЖКХ.