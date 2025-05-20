В казанских дворах появится более 700 новых «желтых сеток»

В Казани до конца года во дворах установят порядка 700 новых «желтых сеток». Новые емкости для мусора изготовлены из переработанного пластика и уже прошли проверку на различных городских мероприятиях.
Сегодня новые «желтые сетки» уже установлены во дворах домов адресам: ул. Губкина, 30 г и ул. Галии Кайбицкой, 14. В планах до конца года закупить еще 660 и установить все 770 во дворах города..
«Использование вторсырья при изготовлении контейнеров помогает снизить нагрузку на окружающую среду. Мы отдали свои же изношенные контейнеры для ТБО на производство новых для РСО. Новые контейнеры значительно прочнее и служат дольше, что делает их более выгодным решением в долгосрочной перспективе. Благодаря меньшему весу их проще перемещать и обслуживать. Контейнеры выглядят современно и аккуратно», — отмечает сервисная служба УК ПЖКХ.
В желтые контейнеры можно сдавать стекло (бутылки, банки — цветные и прозрачные); металл (алюминиевые и стальные банки, крышки); бумагу (картон, офисная бумага, газеты, журналы); пластик (бутылки, канистры, флаконы, контейнеры, пакеты с маркировкой 1−5); тетрапак (упаковка от соков, молока и других продуктов).
Ранее сообщалось, что «желтые сетки» расположены на 1800 контейнерных площадках города. Они позволяют сортировать мусор на 5 основных фракций отходов: стекло, пластик, металлические изделия, макулатура и упаковки «тетрапак». Сетки планируется разместить на всех площадках города.