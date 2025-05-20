Эксперт Максимова: мошенники используют ИИ для обмана пенсионеров

Преступники всё чаще прибегают к помощи нейросетей для создания фальшивых сайтов, копирующих официальные государственные ресурсы, чтобы обманывать пенсионеров. Об этом в беседе с RT рассказала заведующая кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА, доктор технических наук Елена Максимова.
По её словам, злоумышленники разрабатывают сайты, внешне полностью идентичные страницам Социального фонда и портала «Госуслуги».
«Чаще всего мошенники играют на теме “объединения ведомств” или “перехода на новую систему”, говорят о необходимости зарегистрироваться в новой системе или актуализировать данные, создавая ложное ощущение срочности», — заявила она.
Максимова отметила, что мошенники рассылают убедительные письма и сообщения с призывом пройти верификацию или получить дополнительные выплаты. Подделка настолько профессиональна, что даже внимательный пользователь может не заметить подвоха: фальшивые домены часто отличаются от оригинальных лишь одной буквой или символом.
По мнению эксперта, особую опасность представляют чат-боты, имитирующие диалог с представителями госструктур. Они используют актуальную информацию о пенсиях, ссылаются на нормы законодательства и, войдя в доверие, запрашивают паспортные данные и банковские реквизиты. Такие системы часто обучаются на официальных документах, что делает их особенно убедительными.
Одним из популярных приёмов стала разработка так называемых пенсионных калькуляторов, предлагающих пользователю проверить корректность начислений. После ввода персональных данных система показывает фиктивную «недоплату» и предлагает вернуть её, введя данные банковской карты. В других случаях под предлогом срочного перерасчёта или проверки взимается фиктивная комиссия.
Эксперт также предупредила о появлении фальшивых новостей и цитат чиновников, якобы подтверждающих «специальные выплаты» к праздникам или юбилейным датам. Эти материалы распространяются в мессенджерах и соцсетях и ведут на поддельные сайты, где под различными предлогами у пенсионеров выманивают деньги.
Максимова подчеркнула, что государственные органы никогда не запрашивают персональные данные через сторонние сайты и не требуют оплату за оформление выплат. Все официальные процедуры проводятся исключительно через проверенные каналы — сайт Социального фонда и портал «Госуслуги». Она рекомендовала относиться с подозрением ко всем предложениям, обещающим упрощённый или срочный доступ к социальным льготам.
Ранее в Госдуме рассказали о мошеннической схеме с письмами об отключении горячей воды.