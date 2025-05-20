Эксперт Максимова: мошенники используют ИИ для обмана пенсионеров

Максимова подчеркнула, что государственные органы никогда не запрашивают персональные данные через сторонние сайты и не требуют оплату за оформление выплат. Все официальные процедуры проводятся исключительно через проверенные каналы — сайт Социального фонда и портал «Госуслуги». Она рекомендовала относиться с подозрением ко всем предложениям, обещающим упрощённый или срочный доступ к социальным льготам.