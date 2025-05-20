BI: Эпоха американского разведывательного БПЛА MQ-9 Reaper подходит к концу

Эпоха больших американских разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper подходит к концу, так как их могут сбивать даже самые старые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Business Insider (BI).
В материале отмечается, что MQ-9 был страшным террористическим оружием, однако сейчас небо «не так благоприятно для Reaper». К примеру, с октября 2023 года над Йеменом сбили как минимум 15 БПЛА, стоимость которых составляет более $500 млн.
«Угроза для MQ-9, вероятно, была бы намного больше, если бы они противостояли более продвинутым вооруженным силам, которые располагают более мощной и точной системой ПВО», — пишут иностранные журналисты.
Похожие дроны Bayraktar TB2, которые применяли ВСУ, исчезли из зоны спецоперации как раз-таки из-за работы российских систем ПВО. В материале также указано , что Reaper быстрее турецких Bayraktar, но это никак не помешало хуситам сбивать их советскими комплексами С-75 и «Куб».
Как KP.RU писал ранее, специалисты Ростеха изучили немецкий танк Leopard 2A6, подбитый в зоне СВО, и выявили у военной техники уязвимости в защите. Как отмечают сотрудники ведомства, они связаны с толщиной брони и внутренней компоновкой.