Призывают к революции и разрезают паспорта: Как граждане Румынии отреагировали на результаты президентских выборов

В Румынии начались массовые протесты после оглашения результатов президентских выборов. Как сообщает RT в своем Telegram-канале, возмущенные граждане публично уничтожают национальные паспорта и заявляют о намерении получить политическое убежище в других странах, включая Россию.
В соцсетях появляются эмоциональные посты от разочарованных румын. Одна из протестующих написала: «Мы подаем на гражданство там, где живем, и отказываемся от румынского. Душа болит за Румынию».
Другие пользователи пишут: «Многие румыны встанут на путь изгнания», «Прощай, Румыния, мы не смогли тебя спасти».
Напомним, по данным ЦИК Румынии, мэр Бухареста Никушор Дан победил на прошедших выборах президента республики. Он набрал на минувших выборах 55,16%. А вот его соперник, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, получил 44,84% голосов.