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В Красноярском крае суд аннулировал отцовство иностранца

В Ачинске иностранец усыновил ребенка для получения вида на жительство.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске суд аннулировал отцовство иностранца. В краевой прокуратуре рассказали, что в 2020 году гражданин Узбекистана через посредника договорился с горожанкой об усыновлении ее сына. Это ему было нужно для того, чтобы получить вид на жительство в России. Женщине он заплатил 20 тысяч рублей.

После получения вида на жительство фигурант не проживал с женщиной и мальчиком, в воспитании ребенка участия не принимал. По иску прокуратуры запись об установлении отцовства аннулировали. Ребенку возвращены его прежние фамилия и отчество. Также с женщины взыскали незаконно полученные деньги. На трех посредников незаконной миграции завели уголовное дело.