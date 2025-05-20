В Красноярском крае суд аннулировал отцовство иностранца

В Ачинске суд аннулировал отцовство иностранца. В краевой прокуратуре рассказали, что в 2020 году гражданин Узбекистана через посредника договорился с горожанкой об усыновлении ее сына. Это ему было нужно для того, чтобы получить вид на жительство в России. Женщине он заплатил 20 тысяч рублей.