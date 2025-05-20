В Иркутской области мошенники придумали схему обмана с цифровым рублем

— На этих фальшивых платформах посетителей встречает так называемый «персональный консультант», который настойчиво предлагает открыть «особый депозит» в цифровых рублях. Аферисты убеждают срочно вложить деньги, пока минимальный порог входа остается доступным. По их словам, вскоре сумма для участия в «программе» якобы резко возрастет, — рассказывают в отделении Банка России по Иркутской области.