В Иркутской области мошенники придумали схему обмана с цифровым рублем

В интернете появилась новая схема обмана — мошенники под видом официальной программы Банка России заманивают людей в инвестиционные ловушки. Как стало известно КП-Иркутск, они создают профессионально оформленные сайты, полностью стилизованные под государственный проект цифрового рубля, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв.
— На этих фальшивых платформах посетителей встречает так называемый «персональный консультант», который настойчиво предлагает открыть «особый депозит» в цифровых рублях. Аферисты убеждают срочно вложить деньги, пока минимальный порог входа остается доступным. По их словам, вскоре сумма для участия в «программе» якобы резко возрастет, — рассказывают в отделении Банка России по Иркутской области.
Сначала человека просят пройти простой опрос и оставить свои контактные данные. Затем начинается настоящая психологическая обработка — «менеджеры» день за днем уговаривают жертву переводить все больше средств на подконтрольные мошенникам счета.
Важно! Все подобные предложения — стопроцентный обман. Если вам предлагают «гарантированную доходность» под видом государственного проекта — это повод немедленно прекратить общение и сообщить о мошенниках в полицию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Бурятии продала квартиру по просьбе мошенников.