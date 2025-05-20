В Ростовской области без вести пропал 18-летний парень

Илья Колтунов вышел из дома 24 апреля. Юноша проживает в Красносулинском сельском поселении. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные забили тревогу и пытались найти его самостоятельно. Все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении почти месяца поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы области.