В Ростовской области без вести пропал 18-летний парень. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Илья Колтунов вышел из дома 24 апреля. Юноша проживает в Красносулинском сельском поселении. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные забили тревогу и пытались найти его самостоятельно. Все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении почти месяца поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы области.
Рост пропавшего — около 190 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. Во что был одет парень неизвестно.
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