В Самаре пройдут лекция о фотохронике города и экскурсия по модернизму

24 и 25 мая в «Заварке» пройдут лекция и экскурсия. Подробнее о мероприятиях рассказали в пресс-службе музея-галереи.
24 мая в 16:00 старший научный сотрудник Кирилл Гуров прочитает лекцию «Смотрим на город через фотографию» (12+). Гости узнают, зачем в годы войны снимали Куйбышев, как жанры влияют на восприятие снимков, и что старые фото могут рассказать о прошлом.
25 мая в 15:00 состоится пешеходная экскурсия «Навстречу модернизму» с краеведом Олегом Баулиным. Участники узнают о Вагане Каркарьяне, его архитектурных и художественных проектах, а также увидят памятники деревянного зодчества.
Вход на оба мероприятия по билетам. Музей расположен по адресу: ул. Самарская, 207а. Место сбора для пешеходной экскурсии — там же.
Ранее мы писали, что 21 мая пройдет официальное открытие 11-го сезона «Том Сойер Феста в “Саду наличников”. Организаторы подготовили программу мероприятий со свободным входом.
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