В Самаре пройдут лекция о фотохронике города и экскурсия по модернизму

24 мая в 16:00 старший научный сотрудник Кирилл Гуров прочитает лекцию «Смотрим на город через фотографию» (12+). Гости узнают, зачем в годы войны снимали Куйбышев, как жанры влияют на восприятие снимков, и что старые фото могут рассказать о прошлом.