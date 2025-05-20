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Писатель-сатирик Лион Измайлов победил рак

85-летний писатель-сатирик Лион Измайлов победил рак кожи, с которым боролся на протяжении пяти лет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Источник: Life.ru

В 2020 году у юмориста была диагностирована ранняя стадия рака. Благодаря строгому соблюдению рекомендаций врачей и последовательному лечению, ему удалось победить болезнь. Теперь Измайлов больше не числится в реестре онкологических больных.

Примечательно, что сам писатель не делал публичных заявлений о своем здоровье. В начале мая 2025 года СМИ писали о творческой активности Измайлова и его присутствии в социальных сетях. Однако о своей болезни он ни разу не сообщал подписчикам.

Ранее сообщалось, что у 82-летнего Джо Байдена был диагностирован агрессивный рак простаты с метастазами в костях. Однако эта форма болезни реагирует на гормональное лечение, что вселяет надежду на успешную терапию. В настоящее время экс-президент США и его семья рассматривают возможные варианты лечения.