Писатель-сатирик Лион Измайлов победил рак

В 2020 году у юмориста была диагностирована ранняя стадия рака. Благодаря строгому соблюдению рекомендаций врачей и последовательному лечению, ему удалось победить болезнь. Теперь Измайлов больше не числится в реестре онкологических больных.
Примечательно, что сам писатель не делал публичных заявлений о своем здоровье. В начале мая 2025 года СМИ писали о творческой активности Измайлова и его присутствии в социальных сетях. Однако о своей болезни он ни разу не сообщал подписчикам.
Ранее сообщалось, что у 82-летнего Джо Байдена был диагностирован агрессивный рак простаты с метастазами в костях. Однако эта форма болезни реагирует на гормональное лечение, что вселяет надежду на успешную терапию. В настоящее время экс-президент США и его семья рассматривают возможные варианты лечения.