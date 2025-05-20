Сотни мигрантов выдворили из Свердловской области

За первый квартал 2025 года из Свердловской области выдворили 665 мигрантов. Это следует из отчета, размещенного на сайте областного ГУ МВД.
За указанный период полиция провела более 300 проверок. По итогам рейдов составлено более 3 тыс. протоколов о нарушении миграционного законодательства, что на 57,1% больше к уровню прошлого года.
«Удалено за пределы РФ 665 иностранных граждан на основании решений органов внутренних дел. Не разрешен въезд в страну 767 иностранным гражданам (+17,5%)», — говорится в отчете.
ЕАН писал, что сотрудников полиции наделили полномочиями по депортации мигрантов. Суды будут рассматривать лишь ходатайства о продлении срока пребывания в центре временного содержания иностранных граждан и жалобы на постановления и решения должностных лиц ОВД. Сроки рассмотрения по таким делам сокращенные — 1 сутки.