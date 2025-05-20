В Совфеде объяснили, что ошеломило лидеров Евросоюза после разговора Путина и Трампа

Европейские страны все еще ошибочно считают, что России можно нанести стратегическое поражение, при этом президент США Дональд Трамп понимает, что сделать этого невозможно. Так сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал публикацию Financial Times о том, что «европейские лидеры ошеломлены» разговором Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.