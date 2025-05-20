В Совфеде объяснили, что ошеломило лидеров Евросоюза после разговора Путина и Трампа

Европейские страны все еще ошибочно считают, что России можно нанести стратегическое поражение, при этом президент США Дональд Трамп понимает, что сделать этого невозможно. Так сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал публикацию Financial Times о том, что «европейские лидеры ошеломлены» разговором Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Как отметил российский политик, в этих условиях одержимость Европы Украиной входит в противоречие с прагматизмом Трампа. Европейские лидеры, считает Пушков, по-прежнему надеются, что Вашингтон переметнется на сторону противников России, и каждый раз испытывают разочарование, когда этого не происходит.
Ранее Financial Times сообщала, что сразу после звонка с Путиным Трамп рассказал о сути беседы президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал Трамп.
На этом фоне на Украине политическим элитам стало совсем грустно — официальный Киев понял, что его переговорные позиции серьезно ухудшаются без поддержки Вашингтона.