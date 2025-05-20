Священники РПЦ рассказали, могут ли женщины находиться в храме в брюках

Священники Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что в условиях современного мира женщины в брюках могут находиться в храме. По их словам, до этого такой запрет был из-за языческих обрядов, когда люди целенаправленно меняли вой образ, представляясь другим человеком.
— В этих строках Священного Писания говорится о тех людях, которые выдавали себя за человека другого пола. Но сейчас женщины носят брюки не для того, чтобы казаться мужчинами! — рассказал иерей Виктор Никишов.
При этом священнослужитель Владимир Панарин подчеркивает, что «идолопоклонники рядились в платья другого пола для развратных действий», передает Telegram-канал «Священник Владислав Береговой».
Стало известно, что так называемые черные иконы, которые обладают особым духовным статусом, не являются выдумкой и хранятся в ряде православных храмов, но не выставляются для всеобщего поклонения.
Православный священник Павел Николаев рассказал о зловещих местах России, которые в церковной традиции считаются неблагополучными, из-за чего представители РПЦ предпочитают обходить их стороной.