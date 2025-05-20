Священники РПЦ рассказали, могут ли женщины находиться в храме в брюках

Священники Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что в условиях современного мира женщины в брюках могут находиться в храме. По их словам, до этого такой запрет был из-за языческих обрядов, когда люди целенаправленно меняли вой образ, представляясь другим человеком.