Выращивать растения поможет никотиновая кислота

Новый способ улучшать быстроту роста и всхожесть растений запатентовала на днях изобретательница-ботаник из Перми. Стимулировать урожайность помогает витаминная смесь, которая, в числе прочего, включает никотиновую кислоту.
В состав полезного водного раствора, запатентованного изобретательницей, входит фульвокислота (она содержится в почве), коктейль из витаминов, состоящий из тиамина, а также никотиновая и аскорбиновая кислоты. Этим раствором следует обрабатывать семена перед посадкой.
Опыты, проведенные естествоиспытательницей на горохе и амаранте овощном, показали, что такая смесь увеличивает всхожесть практически до 100%, быстрее растут и ростки, и корни. К тому же питание таким раствором улучшает потребительские качества растений. Полезны для организма человека не только фульвокислоты (по мнению специалистов, они способствуют похудению), но и никотиновая кислота. Она способствует образованию ферментов и обмену жиров и углеводов в живых клетках. А ее недостаток может привести к заболеванию такой экзотической болезнью, как пеллагра.