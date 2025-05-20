Выращивать растения поможет никотиновая кислота

Опыты, проведенные естествоиспытательницей на горохе и амаранте овощном, показали, что такая смесь увеличивает всхожесть практически до 100%, быстрее растут и ростки, и корни. К тому же питание таким раствором улучшает потребительские качества растений. Полезны для организма человека не только фульвокислоты (по мнению специалистов, они способствуют похудению), но и никотиновая кислота. Она способствует образованию ферментов и обмену жиров и углеводов в живых клетках. А ее недостаток может привести к заболеванию такой экзотической болезнью, как пеллагра.