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La Stampa: Юрген Клопп возглавит итальянский футбольный клуб «Рома»

По словам источника, возглавляющий «Рому» итальянец Клаудио Раньери покинет пост по окончании сезона.

Источник: Аргументы и факты

Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавит итальянский футбольный клуб «Рома», пишет газета La Stampa.

Сообщается, что Клопп провел переговоры с «Ромой» и 18 мая дал согласие возглавить клуб. По словам источника, итальянец Клаудио Раньери покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании текущего сезона.

Напомним, с 2015 по 2024 год Клопп являлся главным тренером «Ливерпуля».

Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов в 2019 году, впервые за 30 лет стал чемпионом Англии в 2020 году, выиграл Кубок и Суперкубок Англии и стал обладателем Кубка лиги в 2022 году. Кроме того, в 2019 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2024 году снова выиграла Кубок английской лиги.

Клопп в 2019 и 2020 годах признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что он отказался от предложений возглавить западные клубы.