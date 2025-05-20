La Stampa: Юрген Клопп возглавит итальянский футбольный клуб «Рома»

Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов в 2019 году, впервые за 30 лет стал чемпионом Англии в 2020 году, выиграл Кубок и Суперкубок Англии и стал обладателем Кубка лиги в 2022 году. Кроме того, в 2019 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2024 году снова выиграла Кубок английской лиги.