La Stampa: Юрген Клопп возглавит итальянский футбольный клуб «Рома»

Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавит итальянский футбольный клуб «Рома», пишет газета La Stampa.
Сообщается, что Клопп провел переговоры с «Ромой» и 18 мая дал согласие возглавить клуб. По словам источника, итальянец Клаудио Раньери покинет пост главного тренера «Ромы» по окончании текущего сезона.
Напомним, с 2015 по 2024 год Клопп являлся главным тренером «Ливерпуля».
Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов в 2019 году, впервые за 30 лет стал чемпионом Англии в 2020 году, выиграл Кубок и Суперкубок Англии и стал обладателем Кубка лиги в 2022 году. Кроме того, в 2019 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2024 году снова выиграла Кубок английской лиги.
Клопп в 2019 и 2020 годах признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что он отказался от предложений возглавить западные клубы.