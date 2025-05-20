В США задержали российского хоккеиста Алексеева за пьяную драку

По информации журналистов, в ночь с 16 на 17 мая свидетель сообщил правоохранителями о драке около одного из заведений в квартале Кларендон-бульвар. Прибывшие на место офицеры наблюдали, как Алексеев вступил в драку с другим мужчиной.