В США задержали российского хоккеиста Алексеева за пьяную драку

Российский хоккеист Александр Алексеев, выступающий в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталз», был задержан полицией округа Арлингтон в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал ARL Now.
По информации журналистов, в ночь с 16 на 17 мая свидетель сообщил правоохранителями о драке около одного из заведений в квартале Кларендон-бульвар. Прибывшие на место офицеры наблюдали, как Алексеев вступил в драку с другим мужчиной.
При задержании россиянина один из полицейских применил перцовый баллончик, после чего Алексееву оказали медицинскую помощь.
Отмечается, что российского защитника «Вашингтона» доставили в участок, но позже освободили. Алексееву было предъявлено обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.