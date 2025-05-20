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В США задержали российского хоккеиста Алексеева за пьяную драку

При задержании российского спортсмена полицейские применили перцовый баллончик.

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист Александр Алексеев, выступающий в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталз», был задержан полицией округа Арлингтон в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал ARL Now.

По информации журналистов, в ночь с 16 на 17 мая свидетель сообщил правоохранителями о драке около одного из заведений в квартале Кларендон-бульвар. Прибывшие на место офицеры наблюдали, как Алексеев вступил в драку с другим мужчиной.

При задержании россиянина один из полицейских применил перцовый баллончик, после чего Алексееву оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что российского защитника «Вашингтона» доставили в участок, но позже освободили. Алексееву было предъявлено обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.