Фельдшер с Сахалина выиграл миллиард рублей в «Русское лото»

«Я даже представить себе не мог, что это буду я. На работе коллега, который тоже покупал билеты лотереи, сказал: “Слышал, сахалинец выиграл, вдруг ты — проверь!”. Спустя время я тоже решил посмотреть результаты розыгрыша и зашел в личный кабинет. Увидел выигрыш и подумал: “Миллион! Прекрасно”. Закрыл телефон, а в подсознании-то крутится, что нулей многовато для миллиона. Открыл снова страницу личного кабинета, “загуглил” высветившиеся цифры и понял, что выиграл 1 миллиард рублей. Конечно, “волосы встали дыбом”! — передали в компании рассказ мужчины.