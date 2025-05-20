Фельдшер с Сахалина выиграл миллиард рублей в «Русское лото»

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Обладателем новогоднего розыгрыша одного миллиарда рублей в лотерею «Русского лото» оказался фельдшер городской больницы с Сахалина Александр Куряев, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
«В конце ноября 2024 года Александр увидел по телевизору рекламу “Новогоднего миллиарда”-2025 и, не откладывая, купил на сайте “Столото” несколько билетов на праздничный 1604-й тираж “Русского лото”. В тот момент мужчина даже представить себе не мог, что 1 января 2025 года, он окажется главным победителем розыгрыша и выиграет крупнейший в истории российских государственных лотерей главный приз в 1 миллиард и 200 рублей», — рассказали в компании.
«Сумма, которую получит победитель “Новогоднего миллиарда”-2025, за вычетом налога составит 781 598 156 рублей, при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — добавили там.
В компании сообщили, что Александр — фельдшер городской больницы. «Большую часть жизни до этого он работал врачом на судне и побывал во многих уголках мира, в том числе в Канаде, Корее и Японии. Лотереи в семье Александра — давняя традиция, заложенная его мамой. Когда-то в городских розыгрышах мама победителя выиграла стиральную машину, невестка — автомобиль, а он сам — телевизор», — отметили в «Столото», добавив, что 1 января собираясь на работу, уже после розыгрыша «Новогоднего миллиарда», мужчина увидел новость о том, что главный приз выиграл житель Сахалина.
«Я даже представить себе не мог, что это буду я. На работе коллега, который тоже покупал билеты лотереи, сказал: “Слышал, сахалинец выиграл, вдруг ты — проверь!”. Спустя время я тоже решил посмотреть результаты розыгрыша и зашел в личный кабинет. Увидел выигрыш и подумал: “Миллион! Прекрасно”. Закрыл телефон, а в подсознании-то крутится, что нулей многовато для миллиона. Открыл снова страницу личного кабинета, “загуглил” высветившиеся цифры и понял, что выиграл 1 миллиард рублей. Конечно, “волосы встали дыбом”! — передали в компании рассказ мужчины.
Распоряжаться выигрышем четвертый лотерейный миллиардер России планирует с умом. В первую очередь Александр с супругой хотят купить недвижимость и построить большой загородный дом у моря, где будет собираться вся семья. Себе победитель обязательно приобретет катер, а с женой отправится в путешествие.
По итогам «Новогоднего миллиарда»-2025 выигрышными стали 11 920 044 билета, а всего в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей — это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей.
В 1604-м тираже, помимо главного приза в размере 1 миллиарда рублей, было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей. Так, в стране появилось 90 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Еще 81 счастливчик закрыл все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделил между собой оставшиеся 10 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 123 457 рублей.