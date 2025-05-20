В РФ предложили оформлять налоговый вычет на покупку отечественных авто

Профессор, доктор юридических наук и заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил ввести специальную меру поддержки граждан, приобретающих автомобили отечественного производства. Об этом сообщает RT со ссылкой на его письмо, адресованное председателю правительства Михаилу Мишустину.
«Основная цель налогового вычета — предоставление финансовых преференций в социально полезных сферах, таких как покупка жилья, расходы на лечение, образование или занятия спортом», — заявил эксперт.
В своём обращении Соловьёв предложил распространить такую меру и на покупку автомобилей, произведённых в России.
Юрист напомнил, что в мае 2025 года был принят закон, регулирующий пассажирские перевозки на легковом такси. Этот документ, в частности, даёт регионам право устанавливать требования к степени локализации используемого транспорта. В связи с этим он предложил предусмотреть возможность имущественного налогового вычета для граждан, приобретающих после 1 января 2026 года автомобили с высоким уровнем локализации производства на территории РФ.
По мнению Соловьёва, подобная инициатива может стать действенным механизмом стимулирования внутреннего спроса на российские автомобили, а также поддержит автопром в условиях экономических вызовов. Как указано в письме, реализация этой меры окажет положительное влияние на развитие отечественного автомобильного сектора и экономики в целом.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать налоговый вычет за ГТО и диспансеризацию ежегодно.