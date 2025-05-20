В РФ предложили оформлять налоговый вычет на покупку отечественных авто

Юрист напомнил, что в мае 2025 года был принят закон, регулирующий пассажирские перевозки на легковом такси. Этот документ, в частности, даёт регионам право устанавливать требования к степени локализации используемого транспорта. В связи с этим он предложил предусмотреть возможность имущественного налогового вычета для граждан, приобретающих после 1 января 2026 года автомобили с высоким уровнем локализации производства на территории РФ.