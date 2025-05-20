Опрос: только 23% жителей Самарской области довольны своей работой

В основном местные оценивают нынешнее место на четверку (40%).
Лишь 23% поставили бы пятерку, 31% — тройку, 3% — двойку, столько же — кол. Как правило, довольны своим родом деятельности жители от 55 лет (28%). А у специалистов от 18 до 24 лет по отношению к работе преобладают тройки (39%).
«Оставаться и трудиться на нелюбимом месте готов 61% опрошенных, но при условии хорошего заработка. Чаще так отвечали представители рабочих профессий (55%) и транспортники (53%)», — выяснили в hh.ru.
37% жителей останутся из-за отсутствия выбора. Так часто отвечали сотрудники из образовательной и медицинской сфер (39% и 27% соответственно).
«Каждый четвертый (25%) не станет увольняться, если будет хороший коллектив или перспективы карьерного роста. 9% не уйдут при наличии удаленки или гибридного графика, 4% останутся из-за хорошего соцпакета», — добавили аналитики.
Только 13% респондентов точно покинут нелюбимое место. А на днях стало известно, что 87% самарских организаций принимают родственников своих сотрудников.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!