Опрос: только 23% жителей Самарской области довольны своей работой

Лишь 23% поставили бы пятерку, 31% — тройку, 3% — двойку, столько же — кол. Как правило, довольны своим родом деятельности жители от 55 лет (28%). А у специалистов от 18 до 24 лет по отношению к работе преобладают тройки (39%).