Минобороны предупредило про танки Т-34, которые проедут в шести городах Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства обороны.
«Вооруженные Силы объявляют о старте акции “Марш Победы”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что в период с 24 мая по 7 июня указанная акция пройдет в шести городах, которые в 2025 году получили вымпел «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны». Так, 24 мая танки Т-34 будут в Сенно, 28 мая — в Речице, 31 мая — в Слониме. Кроме того, в Кобрине танки смогут увидеть 1 июня, в Славгороде — 6 июня, а в Смолевичах — 7 июня.
В Минобороны акцентировали внимание, что у жителей и гостей указанных городов будет возможность увидеть легендарные танки, которые принимали участие в параде 9 Мая в Минске. Вместе с тем в программе запланированы выступления кинологов со служебными собаками, военных оркестров, показательные выступления бойцов сил специальных операций с элементами рукопашного боя, а также выставка стрелкового оружия.
«Будет организована профориентационная работа с участием представителей военных учебных заведений», — добавили в пресс-службе.
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