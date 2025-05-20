Минобороны предупредило про танки Т-34, которые проедут в шести городах Беларуси

В пресс-службе отмечают, что в период с 24 мая по 7 июня указанная акция пройдет в шести городах, которые в 2025 году получили вымпел «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны». Так, 24 мая танки Т-34 будут в Сенно, 28 мая — в Речице, 31 мая — в Слониме. Кроме того, в Кобрине танки смогут увидеть 1 июня, в Славгороде — 6 июня, а в Смолевичах — 7 июня.