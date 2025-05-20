«Многие погибли»: Виктория Боня рассказала о восхождении на Эверест

Звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня совершила восхождение на Эверест — самую высокую вершину планеты — и поделилась впечатлениями от этого сложного и опасного пути.
По словам модели, подъем оказался крайне изнурительным — она провела 40 часов на ногах. Боня с гордостью заявила, что ее кепка стала первой в мире, побывавшей на вершине вместе с ней. Также она подчеркнула, что восхождение было сопряжено с серьезным риском, продемонстрировав тело погибшего альпиниста.
— Многие погибли. Каждый день новый труп на вершине. Старые не считаем. Гора очень непростая. Очень!!! Не для слабонервных. Но божественно величественна! Я влюбилась в нее навеки! — рассказала Виктория.
Факт покорения Эвереста Викторией Боней был подтвержден в официальных социальных сетях экспедиции. В сообщении от 19 мая 2025 года говорится, что россиянка успешно достигла высоты 8848,86 метра, и ее поздравили с этим достижением.
25 сентября 2024 года артистка взошла на свою первую гору. Вершиной оказалась гора Манаслу высотой 8163 метра. После этого она покорила еще несколько высот.
Семейный психолог Наталья Наумова объяснила, что заставляет Боню жить с риском для жизни. По ее мнению, любое желание покорять вершины — не только буквально, но и фигурально — имеет под собой глубокий смысл.