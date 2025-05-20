«Многие погибли»: Виктория Боня рассказала о восхождении на Эверест

По словам модели, подъем оказался крайне изнурительным — она провела 40 часов на ногах. Боня с гордостью заявила, что ее кепка стала первой в мире, побывавшей на вершине вместе с ней. Также она подчеркнула, что восхождение было сопряжено с серьезным риском, продемонстрировав тело погибшего альпиниста.