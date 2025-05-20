Выявлено неожиданное отношение молодых людей к миру без Интернета

Согласно новому опросу, почти половина молодых людей предпочли бы жить в мире, где Интернета не существует, пишет The Guardian. Исследование показало, что почти 70% подростков в возрасте от 16 до 21 года чувствуют себя хуже после того, как проводят время в социальных сетях. Половина (50%) опрошенных поддержала бы «цифровой комендантский час», который ограничил бы их доступ к определенным приложениям и сайтам после 10 часов вечера, в то время как 46% заявили, что предпочли бы быть молодыми в мире вообще без Интернета.