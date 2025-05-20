Выявлено неожиданное отношение молодых людей к миру без Интернета

Проведенное в Британии исследование показало, что почти половина молодых людей предпочла бы мир без Интернета. Половина представителей юношества в возрасте от 16 до 21 года поддерживают «цифровой комендантский час», а почти 70% респондентов чувствуют себя хуже после использования социальных сетей.
Согласно новому опросу, почти половина молодых людей предпочли бы жить в мире, где Интернета не существует, пишет The Guardian. Исследование показало, что почти 70% подростков в возрасте от 16 до 21 года чувствуют себя хуже после того, как проводят время в социальных сетях. Половина (50%) опрошенных поддержала бы «цифровой комендантский час», который ограничил бы их доступ к определенным приложениям и сайтам после 10 часов вечера, в то время как 46% заявили, что предпочли бы быть молодыми в мире вообще без Интернета.
Четверть респондентов проводят в социальных сетях четыре и более часов в день, в то время как 42% опрошенных признались, что лгали своим родителям и опекунам о том, чем они занимаются в Интернете.
Находясь в Сети, 42% заявили, что солгали о своем возрасте, 40% признались, что у них был аккаунт-приманка или «одноразовый» аккаунт, а 27% сказали, что они выдавали себя за совершенно другого человека.
Результаты были получены после того, как британский министр по технологиям Питер Кайл намекнул, что правительство рассматривает возможность введения обязательного времени отключения для некоторых приложений.
Рани Говендер, менеджер по политике в области безопасности детей в Интернете, сказала, что цифровой комендантский час, хотя и полезен, не может остановить детей от воздействия вредных материалов в Интернете без принятия других мер.
«Мы должны четко заявить, что сам по себе комендантский час в Интернете не защитит детей от рисков, с которыми они сталкиваются в Интернете. Они смогут увидеть все эти риски в любое время суток, и они все равно будут иметь такое же влияние», — сказала она.
Говендер добавила, что основная задача компаний и правительства — обеспечить, чтобы дети пользовались «гораздо более безопасными сайтами, которые не вызывают привыкания».
Исследование, проведенное Британским институтом стандартов, опросило 1293 молодых человека и показало, что 27% респондентов делились своим местоположением в Интернете с незнакомыми людьми.
В ходе того же опроса три четверти опрошенных заявили, что из-за пандемии они стали проводить больше времени в Интернете, в то время как 68% заявили, что считают, что время, проведенное в Сети, вредно для их психического здоровья.
Энди Берроуз, исполнительный директор благотворительной организации по предотвращению самоубийств, отмечает, что «очевидно, что молодые люди осознают риски в Интернете и, более того, они хотят, чтобы технологические компании приняли меры для их защиты».
Эксперт добавил, что алгоритмы могут предоставлять контент, который «может быстро раскручиваться и уводить молодых людей в кроличьи норы вредных и вызывающих беспокойство материалов не по их вине». По его словам, «срочно потребовались новые законы, чтобы, наконец, внедрить безопасный подход к регулированию, который ставит потребности детей и общества выше потребностей больших технологий».