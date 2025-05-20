Найден давно потерянный бюст c могилы культового певца из «клуба 27»

Давно потерянный бюст Джима Моррисона был обнаружен во время поисков французской полицией. Полиция случайно обнаружила скульптуру, которая украшала могилу певца Doors в Париже до ее исчезновения в 1988 году.
Огромный бюст, вырезанный из белого мрамора и покрытый граффити, исчез с кладбища Пер-Лашез в 1988 году, пишет The Guardian. Теперь, 37 лет спустя, скульптура с глазами лани, которая когда-то украшала могилу культового американского певца Джима Моррисона, была найдена. Характерно, что парижская прокуратура назвала это «случайной находкой».
Полиция Франции сообщила, что проводила обыск, связанный с делом о мошенничестве, когда случайно наткнулась на бюст фронтмена The Doors. Объявление, опубликованное в понедельник в социальных сетях, сопровождалось фотографией, на которой изображена скульптура, все еще покрытая граффити, и у нее отсутствует кусок носа, который, как сообщается, был отколот охотниками за сувенирами перед ее исчезновением.
Задуманная как дань уважения Моррисону, скульптура была вырезана после его смерти хорватским художником Младеном Микулиным. Изваяние было помещено на его могилу на парижском кладбище Пер-Лашез в 1981 году, через 10 лет после того, как певец скончался во французской столице в возрасте 27 лет.
Хотя точные обстоятельства смерти Моррисона остаются окутанными тайной, в большинстве ранних сообщений говорится, что певец умер от остановки сердца в своей ванне.
Со своего места на вершине надгробия Моррисона статуя приветствовала толпы посетителей, которые приходили сфотографироваться, возложить цветы и — прежде чем была нанята охрану для наблюдения за этим местом — принять различные субстанции (в том числе запрещенные законом) рядом с одной из самых известных могил Пер-Лашеза.
Через семь лет после того, как бюст был установлен на этом месте, он исчез. Ходили слухи о том, что могло произойти: одни говорили о двух фанатах, которым удалось посреди ночи увезти бюст, предположительно весивший 128 кг, на мопеде; другие повторяли кажущееся необоснованным утверждение о том, что власти спрятали скульптуру, чтобы защитить ее.
В 1994 году, после того как прошли годы без каких-либо признаков обнаружения скульптуры, двое американцев были арестованы за попытку установить свою собственную бронзовую версию бюста на месте захоронения Моррисона.
Тодд Митчелл, который рассказал, что приехал из штата Юта и потратил тысячи долларов из своего пенсионного фонда на восстановление бюста, сказал, что охранник сначала был сбит с толку, когда наткнулся на него и его племянника, которые в темноте пытались прикрепить бюст к надгробию Моррисона. «Он просто выглядел ошеломленным… Большинство людей уничтожают вещи на этом кладбище», — сказал Митчелл газете Salt Lake Tribune в 1994 году.
В понедельник, когда поклонники Моррисона праздновали то, что полиция описала в социальных сетях как «необычную находку», было мало новостей о том, будет ли бюст возвращен на могилу певца. Бенуа Галло, хранитель кладбища Пер-Лашез, сообщил газете Le Figaro: «Полиция с нами не связывалась, поэтому я не знаю, вернут ли нам бюст».