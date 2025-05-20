Найден давно потерянный бюст c могилы культового певца из «клуба 27»

Тодд Митчелл, который рассказал, что приехал из штата Юта и потратил тысячи долларов из своего пенсионного фонда на восстановление бюста, сказал, что охранник сначала был сбит с толку, когда наткнулся на него и его племянника, которые в темноте пытались прикрепить бюст к надгробию Моррисона. «Он просто выглядел ошеломленным… Большинство людей уничтожают вещи на этом кладбище», — сказал Митчелл газете Salt Lake Tribune в 1994 году.