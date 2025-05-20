Потребление сахара и соли снизят в школах Казахстана

Акмарал Альназарова отметила, что с 1 сентября 2025 года в организациях образования вводится в действие новый стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню.
Они, по словам министра, разработаны в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону.
"Новый стандарт питания направлен на оздоровление рациона. В частности, он предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раз в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Данная норма будет способствовать снижению НИЗ (неинфекционные заболевания — прим.ред), в частности детского ожирения до 15%, сахарного диабета до 20%, артериальной гипертензии до 18% и других хронических заболеваний до 15%", — подчеркнула министр.
Также в новом стандарте питания предусмотрено меню для малокомплектных школ, где отсутствуют пищеблоки, а также впервые внедрено понятие «индекс несъедаемости» (тарелочные отходы — прим. ред.). По словам министра, это позволяет оценить уровень удовлетворенности школьным питанием.