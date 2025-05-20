Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потребление сахара и соли снизят в школах Казахстана

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании кабмина озвучила планы по пересмотру школьного питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Акмарал Альназарова отметила, что с 1 сентября 2025 года в организациях образования вводится в действие новый стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню.

Они, по словам министра, разработаны в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону.

"Новый стандарт питания направлен на оздоровление рациона. В частности, он предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раз в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Данная норма будет способствовать снижению НИЗ (неинфекционные заболевания — прим.ред), в частности детского ожирения до 15%, сахарного диабета до 20%, артериальной гипертензии до 18% и других хронических заболеваний до 15%", — подчеркнула министр.

Также в новом стандарте питания предусмотрено меню для малокомплектных школ, где отсутствуют пищеблоки, а также впервые внедрено понятие «индекс несъедаемости» (тарелочные отходы — прим. ред.). По словам министра, это позволяет оценить уровень удовлетворенности школьным питанием.