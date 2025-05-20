Экс-главу Роскосмоса Борисова назначили сенатором СФ от Архангельской области

Политолог Михаил Виноградов в свою очередь высказал мнение, что при бывшем генеральном директоре Роскосмоса космические вопросы не занимали центральное место в повестке, в результате чего от него не было сформировано больших ожиданий. «Вечерняя Москва» в отдельном материале собрала информацию о том, кто такой Борисов и чем он занимался на своем посту.