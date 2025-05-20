Экс-главу Роскосмоса Борисова назначили сенатором СФ от Архангельской области

Экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов назначен сенатором Совета Федерации от Архангельской области. Об этом стало известно во вторник, 20 мая, из указа губернатора региона Александра Цыбульского.
— Постановляю наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора РФ — представителя правительства Архангельской области на срок моих полномочий, — говорится в документе.
Президентским указом Владимир Путин ранее назначил на пост главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, который вскоре уволил сразу трех сотрудников госкорпорации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что смена главы Роскосмоса связана с ротацией, претензий к самому Борисову не было.
18 февраля российский лидер назначил Юрия Борисова своим специальным представителем по межгосударственному сотрудничеству в космической сфере.
Политолог Михаил Виноградов в свою очередь высказал мнение, что при бывшем генеральном директоре Роскосмоса космические вопросы не занимали центральное место в повестке, в результате чего от него не было сформировано больших ожиданий. «Вечерняя Москва» в отдельном материале собрала информацию о том, кто такой Борисов и чем он занимался на своем посту.