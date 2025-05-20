Выходные в июне 2025 года: как отмечаем День России и когда возвращаемся на работу

Так как в июне 2025 года при пятидневной неделе будет всего 19 трудовых дней, итоговая сумма отпускных окажется небольшой, особенно в сравнении с насыщенными рабочими днями месяцами. Причина в том, что при начислении отпускных учитываются только рабочие дни — выходные и праздничные в расчет не берутся.