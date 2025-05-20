Выходные в июне 2025 года: как отмечаем День России и когда возвращаемся на работу

Из-за празднования Дня России работающие по пятидневному графику граждане смогут отдохнуть в июне 2025 года четыре дня подряд. В статье разбираем производственный календарь и выясняем, стоит ли брать отпуск в первый день месяц лета.
Производственный календарь на июнь 2025 года
Подробнее ознакомиться с датами выходных в июне 2025 года можно с помощью производственного календаря.
Как отдыхаем в июне 2025 года: официальные выходные и праздничные дни
Перечислим выходные дни в июне 2025 года:
- 1 июня, воскресенье;
7—8 июня, суббота и воскресенье; 12—15 июня, праздник День России в четверг, перенос выходного на пятницу, 13 июня, и два законных дня отдыха в субботу и воскресенье; 21—22 июня, суббота и воскресенье; 28—29 июня, суббота и воскресенье.
Напомним, что официальным постановлением Правительства РФ № 1335 выходной день перенесли с субботы 8 марта на пятницу 13 июня. Начнутся же мини-каникулы с сокращенной на час рабочей среды 11 июня.
Сколько будет рабочих дней в июне 2025 года
Работать в первый месяц лета придется 19 дней, а отдыхать — 11. Стоит отметить, что среда, 11 июня, будет сокращенным предпраздничным днем.
Хотя в июне отмечаются и другие значимые даты, такие как День защиты детей (1 июня), День медицинского работника (15 июня) и День молодежи (28 июня), они не числятся официальными выходными днями.
Когда лучше брать отпуск в июне 2025 года
Так как в июне 2025 года при пятидневной неделе будет всего 19 трудовых дней, итоговая сумма отпускных окажется небольшой, особенно в сравнении с насыщенными рабочими днями месяцами. Причина в том, что при начислении отпускных учитываются только рабочие дни — выходные и праздничные в расчет не берутся.
Таким образом, наиболее удачный вариант — взять под отпуск 9, 10, 11 и 16, 17, 18, 19, 20 июня. Эти восемь дней объединятся с продолжительными выходными, благодаря чему будет возможность отдохнуть 16 дней подряд с максимальным сохранением отпускных.