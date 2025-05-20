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Пермский робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК РФ Бастрыкина

Робот познакомился с председателем СКР и ответил на один вопрос.

Источник: Соцсети

Робот Арди, разработанный пермской компанией Promobot, не смог присесть по просьбе главы СК РФ Александра Бастрыкина, сообщает «Абзац».

Видео со знакомством робота и председателя следственного комитета было опубликовано в телеграм-канале портала днём 19 мая. Встреча Александра Бастрыкина и Арди произошла на Петербургском международном юридическом форуме. Во время краткого общения глава СКР представился роботу и узнал, что андроид делает на мероприятии.

Арди пояснил Александру Бастрыкину, что на форуме он развлекает гостей и отвечает на юридические вопросы. После этого председатель СКР попросил андроида сделать приседание и даже продемонстрировал упражнение самостоятельно.

«Вот так присесть сможешь?» — спросил Бастрыкин и показал роботу приседание.

Сам Арди не ответил на вопрос, но его разработчики пояснили, что сейчас он не умеет выполнять подобные элементы. В конце короткого знакомства глава СК РФ пожелал успехов команде разработчиков и посоветовал научить андроида приседаниям.