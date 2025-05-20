Пермский робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК РФ Бастрыкина

Видео со знакомством робота и председателя следственного комитета было опубликовано в телеграм-канале портала днём 19 мая. Встреча Александра Бастрыкина и Арди произошла на Петербургском международном юридическом форуме. Во время краткого общения глава СКР представился роботу и узнал, что андроид делает на мероприятии.