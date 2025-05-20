Пермский робот Арди не смог присесть по просьбе главы СК РФ Бастрыкина

Робот Арди, разработанный пермской компанией Promobot, не смог присесть по просьбе главы СК РФ Александра Бастрыкина, сообщает «Абзац».
Видео со знакомством робота и председателя следственного комитета было опубликовано в телеграм-канале портала днём 19 мая. Встреча Александра Бастрыкина и Арди произошла на Петербургском международном юридическом форуме. Во время краткого общения глава СКР представился роботу и узнал, что андроид делает на мероприятии.
Арди пояснил Александру Бастрыкину, что на форуме он развлекает гостей и отвечает на юридические вопросы. После этого председатель СКР попросил андроида сделать приседание и даже продемонстрировал упражнение самостоятельно.
«Вот так присесть сможешь?» — спросил Бастрыкин и показал роботу приседание.
Сам Арди не ответил на вопрос, но его разработчики пояснили, что сейчас он не умеет выполнять подобные элементы. В конце короткого знакомства глава СК РФ пожелал успехов команде разработчиков и посоветовал научить андроида приседаниям.