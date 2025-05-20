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МНС сказало про арест 38 автомобилей у перевозчиков в Беларуси

МНС: 38 автомобилей было арестовано у белорусских перевозчиков.

Источник: Комсомольская правда

МНС сказало про арест 38 автомобилей у перевозчиков в Беларуси. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

В ведомстве уточнили, что в момент оперативных мероприятий в сфере оказания услуг, касающихся перевозки пассажиров автомобильным транспортом, которые в том числе проводились совместно с Транспортной инспекцией или Государственной автомобильной инспекцией, удалось проверить около трех тысяч авто.

В МНС обратили внимание, что было проведено более 700 результативных оперативных мероприятий, в ходе которых арестовали 38 машин, в том числе 18 авто были арестованы из-за нарушений указа № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Сказано, что в момент проверок по вопросам, связанным с соблюдением налогового законодательства, было предъявлено более 80 миллионов рублей обязательств 64 субъектам хозяйствования.

Ранее Минтранс Беларуси сказал, что водители такси должны будут заранее назвать стоимость поездки.

Тем временем Минтранс высказался о запрете «черных списков» пассажиров в Беларуси.

Кстати, МНС Беларуси напомнило, что истекает срок уплаты подоходного налога за 2024 год.

А еще академия наук назвала реальную себестоимость картофеля в Беларуси.