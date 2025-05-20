МНС сказало про арест 38 автомобилей у перевозчиков в Беларуси

В МНС обратили внимание, что было проведено более 700 результативных оперативных мероприятий, в ходе которых арестовали 38 машин, в том числе 18 авто были арестованы из-за нарушений указа № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Сказано, что в момент проверок по вопросам, связанным с соблюдением налогового законодательства, было предъявлено более 80 миллионов рублей обязательств 64 субъектам хозяйствования.