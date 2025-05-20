Проведена первая в истории успешная трансплантация мочевого пузыря

Трансплантация, проведенная в начале мая, пока прошла успешно, и врачи заявили, что они «удовлетворены» выздоровлением Оскара Ларрейнзара, хотя многое еще остается неизвестным. Например, как новый мочевой пузырь пациента будет функционировать с течением времени и как долго ему нужно будет принимать препараты, подавляющие иммунитет, чтобы предотвратить отторжение органа.