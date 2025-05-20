Проведена первая в истории успешная трансплантация мочевого пузыря

Хирурги в Калифорнии провели первую в истории успешную трансплантацию мочевого пузыря. Пациент, 41-летний мужчина, смог отказаться от диализа с помощью методики, над разработкой которой два врача работали годами.
В Калифорнии хирурги провели первую в истории успешную операцию по пересадке мочевого пузыря, оказав помощь пациенту, у которого ранее были удалены мочевой пузырь и обе почки в результате лечения рака и терминальной стадии заболевания почек.
Как пишет The Guardian, лечение позволило пациенту, 41-летнему отцу четверых детей Оскару Ларрейнзару, отказаться от диализа, хотя операция сопряжена со значительными краткосрочными и долгосрочными рисками и неизвестностью.
Пересадка мочевого пузыря была проведена двумя хирургами, которые в течение многих лет работали над разработкой методики, которая была использована для пересадки одной почки и мочевого пузыря, взятых у человека-донора.
«Эта операция является историческим событием в медицине и должна повлиять на то, как мы ведем тщательно отобранных пациентов с “терминальным” мочевым пузырем с выраженными симптомами, которые больше не функционируют», — рассказывает доктор Индербир Гилл, исполнительный директор Института урологии Университета Южной Калифорнии и один из двух хирургов, работавших над проектом.
«Трансплантация — это способ спасения и улучшения жизни при многих заболеваниях, поражающих основные органы, и теперь к этому списку можно добавить мочевой пузырь», — поясняет хирург.
Уникальную операцию провели доктор Гилл вместе с доктором Нимой Нассири из Института ургологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).
«Эта первая попытка трансплантации мочевого пузыря разрабатывалась более четырех лет, — отмечает доктор Нассири в своем заявлении. — Для правильно подобранного пациента очень важно иметь возможность предложить новый потенциальный вариант».
У пациентов, которым удаляют мочевой пузырь, чаще всего часть кишечника перепрофилируется для мочеиспускания, что часто приводит к множеству новых осложнений, включая инфекции и проблемы с пищеварением. Эти осложнения заставляют врачей по всему миру годами искать методы трансплантации мочевого пузыря, напоминает The Guardian.
Трансплантация, проведенная в начале мая, пока прошла успешно, и врачи заявили, что они «удовлетворены» выздоровлением Оскара Ларрейнзара, хотя многое еще остается неизвестным. Например, как новый мочевой пузырь пациента будет функционировать с течением времени и как долго ему нужно будет принимать препараты, подавляющие иммунитет, чтобы предотвратить отторжение органа.
Врачи планируют провести больше операций по пересадке мочевого пузыря в рамках клинических испытаний в UCLA Health с целью лучшего понимания потенциальных осложнений и оказания помощи пациентам, страдающим тяжелыми заболеваниями мочевого пузыря.