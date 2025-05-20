Дополнительные поезда и авиарейсы запустят летом до озера Алаколь

Помимо этого, с 1 июня 2025 года авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до города Урджар, который находится недалеко от озера Алаколь. Между столицей и Урджаром, а также Алматой и Урджаром будет выполняться по шесть рейсов в неделю.