Дополнительные поезда и авиарейсы запустят летом до озера Алаколь

Ведомство обещает доступные цены на билеты. Всего будет 13 железнодорожных маршрутов, из них 4 — круглогодичные, еще 9 — дополнительные. Поезда будут курсировать из Астаны, Алматы, Павлодара, Кызылорды, Семея, Оскемена и Актогая.
Алматы — Алаколь:
- № 207/208 «Алматы-2 — Жаланашколь» (2 раз в неделю);
- № 221/222 «Алматы-2 — Достык» (3 раза в неделю);
- № 211/212 «Алматы-2 — Достык» (по четным дням в июне — июле, по нечетным в августе); 4. № 337/338 «Алматы-2 — Достык» (3 раза в неделю);
- № 21/6941/6942/22 «Алматы-1 — Достык» (по четным дням).
Астана — Алаколь:
- № 54/53 «Нурлы жол — Достык» (2 раза в неделю);
- № 254/253 «Нурлы жол — Достык» (2 раза в неделю);
- № 122/6942/6941/121 «Нурлы жол — Семей» (по четным дням).
Другие маршруты:
- № 31/6942/6941/32 «Павлодар — Достык» (по четным дням);
- № 21/6942/6941/22 «Кызылорда — Достык» (по нечетным дням);
- № 457/458 «Семей — Достык» (по нечетным дням);
- № 459/460 «Оскемен — Достык» (нечетным дням);
- № 6941/6942 «Актогай — Достык» (ежедневно).
Помимо этого, с 1 июня 2025 года авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до города Урджар, который находится недалеко от озера Алаколь. Между столицей и Урджаром, а также Алматой и Урджаром будет выполняться по шесть рейсов в неделю.
Стоимость билета по направлению Астана-Урджар в один конец — 16 тысяч тенге (31,3 доллара), а Алматы -Урджар в один конец обойдется в 14 тысяч (27,4 доллара).
Также прорабатывается вопрос запуска в летний период субсидируемых авиарейсов до города Ушарал.
Добраться можно и автотранспортом, напоминает ведомство.
Подъезд к озеру Алаколь осуществляется по единому маршруту — автодороге «Талдыкорган — Усть-Каменогорск» (768 км), полностью покрытой новым асфальтом. С юга, со стороны Жетысуской области, удобный подъезд идёт через Ушарал и далее по дороге «Ушарал — Достык» (180 км) вдоль южного берега озера.
А вот с севера, из Абайской области, подъезд возможен через дорогу «Таскескен — Бахты» до села Маканчи, затем по направлению «Маканчи — Жаланашколь» к северному побережью.
Озеро Алаколь уникально тем, что цвет воды зависит от погоды. Когда ясно — вода нежно-голубая, когда пасмурно — серая, если идет дождь — рыжевато-коричневая, если шторм — почти черная. Цвет озера может меняться несколько раз в день и в зависимости от положения солнца.
В водах Алаколя водятся судак, окунь, пестрый губач, сазан и другие виды. Регулярно здесь проводятся соревнования по рыбной ловле.
Ежегодно сюда приезжают больше двух миллионов внутренних туристов. На берегу озера расположены отели, дома отдыха и санатории. Вода в Алаколе имеет повышенное содержание родона, из-за чего считается бальнеологической. Именно поэтому озеро является местной здравницей. На протяжении многих лет здесь восстанавливали силы советские и российские космонавты.