В Иркутской области разрабатывают предложения для повышения рождаемости

— Ни одной стране мира не удалось купить рождаемость деньгами, об этом говорит и социология. Если нет ценности создания семьи, ребенок не родится, какие бы ни были меры поддержки. Поэтому нам необходимо выработать для включения в межведомственный план мероприятий по улучшению демографической ситуации, который поручил разработать губернатор Игорь Кобзев во время ежегодного послания, рекомендации по формированию идеи важности и ценности семьи для каждого человека, — подчеркнул председатель Заксобрания Александр Ведерников..