В Иркутской области разрабатывают предложения для повышения рождаемости

На заседании демографического совета при Законодательном Собрании Иркутской области обсудили комплекс мер для улучшения демографической ситуации в регионе.
Как стало известно КП-Иркутск, опрос среди студентов иркутских вузов показал, что главной причиной отказа от рождения детей молодежь считает стремление к самореализации (36% ответов). На втором месте — мнение о преждевременности родительства в студенческие годы, и лишь на третьем — материальные трудности. Для поддержки студенческих семей предложили создать в вузах специальные центры, расширить сеть семейных общежитий, увеличить число комнат матери и ребенка, а также ввести скидки на обучение и медицинское обслуживание.
Для многодетных семей рекомендовали ввести специальную карту по аналогии с «Пушкинской», субсидировать авиаперелеты, расширить программу автомобильной поддержки (сейчас машины получают только семьи с 8+ детьми) и установить льготы при покупке земли и жилья. Для поддержки пожилых предложили развивать безбарьерную среду, организовывать культурные мероприятия и группы по интересам.
— Ни одной стране мира не удалось купить рождаемость деньгами, об этом говорит и социология. Если нет ценности создания семьи, ребенок не родится, какие бы ни были меры поддержки. Поэтому нам необходимо выработать для включения в межведомственный план мероприятий по улучшению демографической ситуации, который поручил разработать губернатор Игорь Кобзев во время ежегодного послания, рекомендации по формированию идеи важности и ценности семьи для каждого человека, — подчеркнул председатель Заксобрания Александр Ведерников..
В итоге совет предложил включить в региональный демографический план около сотни инициатив, среди которых — проведение парада семей в День Петра и Февронии. Все рекомендации будут доработаны и направлены в правительство области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ущерб от весенних лесных пожаров в Приангарье составил около 69 миллионов.