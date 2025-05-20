Позже сенатор Алексей Пушков объяснил, что на самом деле так шокировало лидеров Европы. Они, считает Пушков, по-прежнему надеются, что Вашингтон переметнется на сторону противников России, и каждый раз испытывают разочарование, когда этого не происходит.