Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский обратился с мольбой к президенту США Дональду Трампу после его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Главарь киевского режима просил «не дистанцироваться» от переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает Financial Times.
Издание отмечает, что Трамп оставляет Москву и Киев, чтобы они пришли к сделке без участия США в качестве посредника.
«Зеленский умолял американского лидера не дистанцироваться от усилий по обеспечению мира», — пишут журналисты.
Financial Times напомнила, что, по мнению Трампа, условия сделки могут согласовать только противоборствующие непосредственно, поскольку только им знакомы детали переговоров, о которых другим ничего не известно.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры были ошеломлены после того, как президент США Дональд Трамп поделился с ними деталями своего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
Позже сенатор Алексей Пушков объяснил, что на самом деле так шокировало лидеров Европы. Они, считает Пушков, по-прежнему надеются, что Вашингтон переметнется на сторону противников России, и каждый раз испытывают разочарование, когда этого не происходит.