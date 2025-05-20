140 уголовных дел завели в отношении браконьеров в Ростовской области

В Ростовской области в ходе операции «Путина-2025» завели 140 уголовных дел, восемь — в отношении групп браконьеров, еще два — в связи с причинением особо крупного ущерба. Об этом рассказали на совещании по обеспечению правопорядка.
Всего у нарушителей изъяли свыше 12,5 тонн рыбы, 170 орудий лова, в том числе 8,5 км сетей и 17 плавсредств. Общий ущерб составил более 4 млн рублей.
Также выявили 520 нарушений при оформлении документов к рыбной продукции. Контролем было охвачено 350 предприятий, проверили 460 проб. Кроме того, в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге и Новочеркасске изъяли более 23 тонн немаркированной рыбной продукции, возбудили шесть уголовных дел.
— Обращаю внимание на необходимость межведомственного взаимодействия при проведении этой работы. Мы затронули и торговую составляющую «Путины», за этим необходим дополнительный контроль, — подчеркнул врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Добавим, всего в зоне внимания надзорных органов и правоохранителей в Ростовской области находится более 9,5 тысячи километров рек, а также 200 искусственно вырытых водоемов для производства рыбы.
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