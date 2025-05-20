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Глава СПЧ Фадеев предложил вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах

Глава СПЧ считает, что переводные экзамены будут фиксировать уровень усвоенных школьниками заданий.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что переводные экзамены помогут отмечать уровень усвоенных учащимися знаний, поэтому их необходимо внедрять в школах. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, переводные экзамены необходимо внедрять постепенно, во всех классах, кроме 9 и 11, где сдают ОГЭ и ЕГЭ. Он считает, что дидактика требует экзамен на финише учебы. Фадеев также добавил, что педагоги думают о необходимости таких проверок знаний.

«Какой круг экзаменов — это надо выбирать. Конечно, это должны быть предметы, о которых я докладывал президенту — это литература, география, история, безусловно. В каком классе — это должны решать профессионалы. Плюс, конечно, физика, математика», — считает Фадеев.

Между тем, в Рособрнадзоре сообщили, что в 2025 году не будут менять правила пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники 11-х классов не смогут выбрать лучшие баллы, которые у них были либо до пересдачи, либо после.