Глава СПЧ Фадеев предложил вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах

Между тем, в Рособрнадзоре сообщили, что в 2025 году не будут менять правила пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники 11-х классов не смогут выбрать лучшие баллы, которые у них были либо до пересдачи, либо после.