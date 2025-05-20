Челябинскую область изменят 540 проектов благоустройства

В Златоусте, например, преобразится молодежная площадка и сквер имени Тищенко, на что выделено свыше 32 млн рублей. Поселок Рощино в Сосновском округе получит обновленную Аллею славы, а в Еманжелинске капитально отремонтируют мемориал «Вечный огонь». Не останутся в стороне и школы: в Варненском районе на территориях учебных заведений появятся современные спортивные площадки. Челябинск направит более 520 млн рублей на ремонт дворов, детских зон и проездов, чтобы сделать городскую среду комфортнее.