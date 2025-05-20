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Челябинскую область изменят 540 проектов благоустройства

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая, ФедералПресс. В 2025 году Челябинская область направит более 2 млрд рублей в 540 проектов, которые выбрали сами жители. Эти инициативы охватят все 43 муниципалитета региона — от благоустройства дворов до создания новых общественных пространств.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

За первый квартал года уже выполнены работы по инициативным проектам на 17 миллионов 492 тысячи рублей.

сообщают в пресс-службе ЗСО Челябинской области

В Златоусте, например, преобразится молодежная площадка и сквер имени Тищенко, на что выделено свыше 32 млн рублей. Поселок Рощино в Сосновском округе получит обновленную Аллею славы, а в Еманжелинске капитально отремонтируют мемориал «Вечный огонь». Не останутся в стороне и школы: в Варненском районе на территориях учебных заведений появятся современные спортивные площадки. Челябинск направит более 520 млн рублей на ремонт дворов, детских зон и проездов, чтобы сделать городскую среду комфортнее.