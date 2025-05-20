Разработан одноплатный компьютер на российском процессоре

Мощность установленного на компьютере процессора — 2 ГГц. Объем оперативной памяти — 4 Гб. Объем энергонезависимой памяти — 32 Гб. Устройство работает на операционной системе Linux, но поддерживает и отечественные операционные системы. На плате установлены различные разъемы, через которые можно подвести питание, обеспечить подключение к интернету, работу с видео и аудиозаписями. Преимуществом разработки является высокая локализация производства в России. Также разработчики изготавливают мини-компьютеры с китайскими процессорами. По сравнению с российскими аналогами, они снабжены специальным модулем для работы с искусственным интеллектом.