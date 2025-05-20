В Орске чиновницу обвинили в махинациях с паводковыми выплатами

УФА, 20 мая — РИА Новости. Советский суд Орска рассматривает уголовное дело о мошенничестве против бывшей главы района города, которая обвиняется в незаконном получении 600 тысяч рублей компенсации за утрату имущества во время масштабного наводнения в Оренбургской области прошлой весной, сообщает суд.
«В Советском районном суде г. Орска началось рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы г. Орска, ранее исполнявшей обязанности главы района, которая обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ)», — говорится в релизе.
В ходе предварительного расследования было установлено, что женщина после паводка, произошедшего на территории Оренбургской области в апреле 2024 года, с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана получила выплаты финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации.
«Еще до наступления паводка орчанка и ее супруг арендовали дом для хранения на период проведения ремонтных работ предметов мебели, посуды и иной домашней техники из жилого помещения, в котором постоянно проживали. Во время паводка арендованный дом был затоплен. Будучи осведомленной о процедуре получения компенсационных выплат, работница администрации поручила своему супругу взять справку с его места работы о постоянном проживании в затопленном доме, которую впоследствии представила в межведомственную комиссию, а также сообщила об утрате имущества первой необходимости», — отметили в суде.
Так чиновница получила 600 тысяч рублей, уточнили в инстанции.
«В судебном заседании исследованы письменные материалы дела, оглашены показания представителя министерства социального развития Оренбургской области. Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела отложено для обеспечения явки свидетелей на 22 мая», — говорится в сообщении.
Советским районом Орска с 19 ноября 2024 года по 24 марта 2025 год руководила Юлия Бедная. На сайте города сообщается, что в настоящее время она является первым заместителем главы района и курирует работы по ремонту и содержанию муниципального жилого фонда, санитарной очистке территории, озеленению, ремонту и содержанию дорог. Также чиновница возглавляет районную противопаводковую комиссию.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года из-за паводка был объявлен ЧС федерального характера. 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Проводилась массовая эвакуация.
Правительство РФ направило региону 490 миллионов рублей для оказания мер социальной поддержки пострадавшим от паводка гражданам.