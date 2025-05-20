В Орске чиновницу обвинили в махинациях с паводковыми выплатами

«Еще до наступления паводка орчанка и ее супруг арендовали дом для хранения на период проведения ремонтных работ предметов мебели, посуды и иной домашней техники из жилого помещения, в котором постоянно проживали. Во время паводка арендованный дом был затоплен. Будучи осведомленной о процедуре получения компенсационных выплат, работница администрации поручила своему супругу взять справку с его места работы о постоянном проживании в затопленном доме, которую впоследствии представила в межведомственную комиссию, а также сообщила об утрате имущества первой необходимости», — отметили в суде.