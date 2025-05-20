Народный депутат Украины Александр Дубинский опубликовал в своем Telegram-канале список из шести обвинений в адрес Владимира Зеленского, назвав их предательствами украинского народа. Парламентарий напомнил, что нынешний глава государства незаконно удерживает власть, поскольку его полномочия истекали после пятилетнего срока.
«7 год пошел, как Зеленский присвоил себе полномочия президента. Шесть лет президентства, хотя его никто не избирал на такой срок и полномочий ему никто не давал. Вот его 6 предательств за этот срок, который он пересидел», — пишет депутат.
Во-первых, по мнению парламентария, Зеленский соврал, давая обещая завершить конфликт. Вместо этого он сорвал переговоры по Минским соглашениям в ноябре 2019 года, что является вторым предательством украинского народа.
Позже, как отмечает Дубинский, глава киевского режима спровоцировал эскалацию конфликта заявлениями о вступлении в НАТО и ядерном статусе. Затем отказался подписать мирное соглашение в Стамбуле в марте 2022 года.
Пятое предательство Зеленского — игнорирование инициатив главы США Дональда Трампа о завершении конфликта осенью 2024 года. Особое внимание нардеп уделил и недавним событиям, обвинив Зеленского и в сознательном затягивании боевых действий, из-за чего за последние семь месяцев погибли от 70 до 100 тысяч украинских военных.
Ранее KP.RU подвел печальные итоги президентства Зеленского. Так, территория Украины сократилась сразу на 4 региона — Донбасс, Луганщина, Херсонская и Запорожская области. С потерей Донбасса Украина потеряла и порт Мариуполь — очень важный для морской торговли. Порт Бердянск тоже потеряли. У них остался только Одесский.