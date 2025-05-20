В Новосибирске стартовала масштабная кампания по озеленению 2025 года

Власти Новосибирска приступили к реализации масштабной программы по озеленению города, в рамках которой планируется высадить более 10 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, посадки пройдут в 14 парках и скверах, а также на 20 улицах во всех районах мегаполиса.
«Мы запустили программу, которую условно назвали “10 тысяч деревьев”. Будем заниматься озеленением города, высаживать кустарники, цветы, саженцы», — отметил Кудрявцев, подчеркнув, что особое внимание уделят благоустройству парка «Чемской берег», сквера им. Бугакова и других значимых городских территорий.
Специалисты муниципального учреждения «Горзеленхоз» уже приступили к работам, высадив первые 1 100 саженцев в скверах Героев Донбасса, Екатерины Филимоновой и «13 трамвай». Отдельным проектом станет озеленение бульвара по Красному проспекту между улицами Ядринцевской и Крылова, где с сегодняшнего дня начали высаживать рябины и берёзы. Программа озеленения охватит как новые территории, так и уже существующие зелёные зоны, нуждающиеся в обновлении и дополнении растительных насаждений.