В Новосибирске стартовала масштабная кампания по озеленению 2025 года

Специалисты муниципального учреждения «Горзеленхоз» уже приступили к работам, высадив первые 1 100 саженцев в скверах Героев Донбасса, Екатерины Филимоновой и «13 трамвай». Отдельным проектом станет озеленение бульвара по Красному проспекту между улицами Ядринцевской и Крылова, где с сегодняшнего дня начали высаживать рябины и берёзы. Программа озеленения охватит как новые территории, так и уже существующие зелёные зоны, нуждающиеся в обновлении и дополнении растительных насаждений.