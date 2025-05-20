В Алматы на три дня ограничат движение из-за пробивки проспекта Абая

Кроме того, с 23:00 22 мая до 16:00 27 мая движение будет ограничено на перекрестке с улицей К. Медеубекова (Карьерная). Объезд данного участка будет осуществляться с южной стороны по улицам У. Караманова, Грушовая, Виноградова и по улице Строительная в северном и южном направлениях.