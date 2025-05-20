Архив Самарской области хочет перевезти 117 тонн документов за 6,3 млн рублей

Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО) собирается переместить все бумаги на новое место. Для этого организация ищет подрядчика.
19 мая на портале госзакупок выложили тендер, согласно которому 117 тонн бумаг из архива должны будут перевести за 6 миллионов 300 тысяч рублей.
Всего насчитали 29 500 упаковок документов.
Планируется, что все бумаги будут упакованы в специальные контейнеры, а потом повезут на автомобилях, которые оснащены техникой для сохранения документов в надлежащем виде.
Больше интересного уже в телеграм-канале «МК в Самаре».