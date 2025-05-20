Мороженое и тысячи других продуктов с эмульгаторами назвали опасностью для кишечника

Мороженое и тысячи других продуктов, содержащих эмульгаторы, могут негативно сказаться на здоровье кишечника. Это чудо пищевой технологии: мороженое, которое не тает. В видеоролике, объясняющем научную основу этого продукта, продавец пищевых химикатов демонстрирует, как кусочки мороженого сохраняют свою форму под воздействием яркого света. Что это за супер-ингредиент?
Полисорбат 80. Полисорбат 80 — это эмульгатор, химическое вещество, используемое для контроля консистенции тысяч продуктов в супермаркетах. Другие широко используемые эмульгаторы или стабилизаторы включают карбоксиметилцеллюлозу, каррагинан и мальтодекстрин.
В последнее время такие ингредиенты стали фигурировать в научных исследованиях по другой причине: исследователи говорят, что они могут вызывать различные проблемы со здоровьем.
Как рассказывает CNN, исследования показали, что эмульгаторы могут изменять состав бактерий в кишечнике, известный как микробиом или микробиота, повреждать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и вызывать воспаление, потенциально способствуя возникновению проблем в других частях организма.
Эмульгаторы и стабилизаторы являются одними из наиболее распространенных ингредиентов в ультрапереработанных пищевых продуктах, что является главной целью кампании «Сделаем Америку снова здоровой», проводимой министром здравоохранения и социальных служб Робертом Ф. Кеннеди-младшим. Они находятся в поле зрения министерства: их потенциально вредное воздействие было отмечено в документе, недавно подготовленном в поддержку инициативы Кеннеди по ликвидации пищевых красителей на нефтяной основе. Но они иллюстрируют сложность борьбы с пищевыми добавками, отмечает CNN.
В отношении многих ингредиентов как регулирующие органы, так и потребители находятся в серой зоне между подозрениями и доказательствами их вредного воздействия на организм человека.
Исследования показывают, что воздействие эмульгаторов на микробиом может помочь объяснить воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, нарушения обмена веществ и даже рак.
«Существует множество данных, свидетельствующих о том, что эти соединения действительно вредны для микробиоты и что мы должны прекратить их использование», — комментирует Бенуа Шассен, директор по исследованиям Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований.
Однако необходимы гораздо более масштабные и амбициозные клинические испытания на людях, добавляет Шассен.
Для Льюиса Рэндса, страдающего желудочно-кишечными заболеваниями, исследование соответствует его собственному опыту потребителя. По словам Рэндса, изменение его рациона с целью отказа от эмульгаторов привело к потрясающим результатам, облегчив симптомы, которые были изнурительными.
«С клинической точки зрения, многие пациенты отмечали улучшение симптомов при таких изменениях», — сказал Ашвин Анантакришнан, гастроэнтеролог и исследователь из Массачусетской больницы общего профиля.
Научные открытия сопровождаются оговорками, отмечает CNN. Например, большая часть исследований проводилась на мышах или путем имитации человеческого кишечника в пробирке. Остается много неизвестных. Не все эмульгаторы оказывают вредное воздействие или одинаковое воздействие, и считается, что некоторые люди гораздо более уязвимы, чем другие. Даже некоторые исследователи, написавшие статьи в соавторстве, утверждают, что вред этих веществ для человека не доказан и что еще слишком рано говорить о том, что регулирующие органы должны их запрещать.
Еще в 2020 году международная организация по изучению воспалительных заболеваний кишечника рекомендовала людям с такими заболеваниями «возможно, было бы разумно ограничить потребление» мальтодекстрина, каррагинана, карбоксиметилцеллюлозы и полисорбата 80.
Эмульгаторы получают из различных источников, включая растения и бактерии. Некоторые ингредиенты, которые могут влиять на микробиом, обнаруживаются в пищевых продуктах, потому что они были признаны «общепризнанными безопасными», или GRAS.
Ассоциация потребительских брендов, представляющая производителей обработанных пищевых продуктов, выступает за использование химических веществ. «Безопасность пищевых продуктов и защита их целостности являются приоритетом номер один для американских производителей продуктов питания и напитков», — говорится в заявлении Сары Галло, старшего вице-президента группы по продуктовой политике.
«Эмульгаторы и загустители играют важную роль в улучшении текстуры и консистенции пищевых продуктов и были изучены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в рамках строгого научного процесса, основанного на оценке рисков», — подчеркивает Галло.
Бенуа Шассен отмечает, что химикаты «никогда не рассматривались с точки зрения потенциального воздействия на микробиоту».
Роберт Калифф, возглавлявший Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов при президентах Бараке Обаме и Джо Байдене, сказал в интервью, что ученые только начинают понимать микробиом. Он сравнил это с тем, что было в области геномики 20 лет назад, только намного сложнее — «умноженное на тысячу измерений». Он сказал, что вещества «соответствовали стандартам», когда им был дан зеленый свет. «Но, надеюсь, большинство людей согласятся с тем, что стандарты нуждаются в обновлении», — добавил он.
Потребителю может быть сложно отказаться от эмульгаторов. Сами того не осознавая, люди могут употреблять различные эмульгаторы из разных продуктов и одни и те же химические вещества из разных источников. Полисорбат 80 был указан в качестве ингредиента на этикетках 2311 продуктов по состоянию на 12 мая, согласно онлайн-базе данных, размещенной Рабочей группой по охране окружающей среды. Каррагинан был указан на 8100 этикетках продуктов, мальтодекстрин — на 12 769, а ксантановая камедь — на 17 153. Некоторые эмульгаторы имеют несколько названий, что затрудняет их распознавание. Некоторые названия могут относиться к нескольким эмульгаторам.
По словам исследователей, практика присвоения названий может свести на нет усилия по отслеживанию химических веществ в продуктах питания, измерению того, сколько продуктов потребляют люди, и даже по точному определению того, какие химические вещества были оценены в ходе научного исследования.
Сам термин «эмульгатор» вызывает проблемы, констатирует CNN. По строгому определению, эмульгаторы создают эмульсию — стабильную смесь жидкостей, которые иначе не смешивались бы, например, масла и воды. Однако этот термин используется широко, включая химические вещества, такие как мальтодекстрин, которые загущают, стабилизируют или изменяют текстуру.
Эмульгаторы можно найти в продуктах, которые позиционируются как натуральные или полезные для здоровья, а также в продуктах, которые выглядят искусственно. Некоторые продукты содержат несколько эмульгаторов.
В последние годы активно ведутся исследования в области эмульгаторов. Например, исследование, опубликованное в январе в журнале Journal of Crohn’s and Colitis, показало, что диета с низким содержанием эмульгаторов является эффективным средством лечения болезни Крона легкой или среднетяжелой степени тяжести. Восьминедельное клиническое исследование, в котором приняли участие 154 пациента в Соединенном Королевстве, было сосредоточено на каррагинане, карбоксиметилцеллюлозе и полисорбате 80.
Исследование, опубликованное в феврале 2024 года в журнале PLOS Medicine, показало, что более высокое потребление каррагинана и моно- и диглицеридов жирных кислот связано с более высоким риском развития рака. В ходе исследования за 92 000 взрослыми французами наблюдали в среднем в течение 6,7 лет.
Исследование, опубликованное в сентябре 2023 года в журнале BMJ, ранее известном как British Medical Journal, показало, что потребление нескольких видов эмульгаторов связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие более 95 000 взрослых французов, средний возраст которых составил 7,4 года.
В серии более ранних исследований было установлено, что эмульгаторы «могут вызывать хроническое воспаление кишечника у мышей»; что два из них, в частности карбоксиметилцеллюлоза и полисорбат 80, «оказывают глубокое воздействие на кишечную микробиоту, способствуя воспалению кишечника и связанным с ним болезненным состояниям»; и что, основываясь на лабораторных исследованиях образцов, взятых у людей, «многочисленные, но не все широко используемые эмульгаторы могут напрямую изменять микробиоту кишечника, что, как ожидается, будет способствовать воспалению кишечника», — говорится в статье, опубликованной в журнале Microbiome в 2021 году.