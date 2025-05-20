Мороженое и тысячи других продуктов с эмульгаторами назвали опасностью для кишечника

Роберт Калифф, возглавлявший Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов при президентах Бараке Обаме и Джо Байдене, сказал в интервью, что ученые только начинают понимать микробиом. Он сравнил это с тем, что было в области геномики 20 лет назад, только намного сложнее — «умноженное на тысячу измерений». Он сказал, что вещества «соответствовали стандартам», когда им был дан зеленый свет. «Но, надеюсь, большинство людей согласятся с тем, что стандарты нуждаются в обновлении», — добавил он.